شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الدولة يستقبل مُحافظ الجيزة لتقديم التهنئة والان مع تفاصيل الخبر

التقى اليوم الثلاثاء المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة بالمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة توليه رئاسة مجلس الدولة.

وأعرب المهندس عادل النجار محافظ الجيزة عن خالص تمنياته للمستشار أحمد عبود بالتوفيق والسداد في قيادة مجلس الدولة إلي مزيد من التقدم والإزدهار.

من جانبه، أعرب المستشار أحمد عبود عن خالص شكره وتقديره المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، مُتمنيًا الخير لمصرنا الحبيبة.