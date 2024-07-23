هيئة نظافة القاهرة تخصص فرقا لرفع المخلفات وصيانة المحاور المرورية

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بدأت هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، بتوجيهات الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، وبرئاسة اللواء ايهاب الشرشابي، تخصيص وحده من الإنقاذ المركزي للصيانة المستديمة لكافة محاور القاهره بالمنطقه الشرقية من رفع مخلفات البناء والهدم والرتش وتمهيد وتسوية الأرض بطول المحاور الرئيسية والفرعية وأسفل الكباري للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للعاصمة ومواكبة لما يتم من تطوير شامل بكافة أرجاء القاهرة.

وتم تكليف المهندسة ريحاب اباظة رئيس الإدارة المركزية، للمهندس إبراهيم عامر مدير الإنقاذ المركزي بتجهيز وحده إنقاذ بالمنطقة الشرقية للتعامل اليومي والفوري والمتابعة اليومية والمستمرة لكافة المحاور والطرق الجديدة بالمنطقة الشرقية و تم تخصيص 10 قلاب كبير و 3 لودر وبلدوزر علي مدار اليوم للتعامل بصفه مستديمة لجميع المحاور والطرق الجديدة.

وفي السياق تم الدفع بفرق العمل اليوم للتعامل مع التراكمات ومخلفات الهدم والبناء والرتش الموجوده بـ محور سميرة موسي مع تقاطع محور عمر سليمان وتفرعاتهم.

وتم رفع 20 نقله قلاب كبيرة وتسويه وتمهيد الأرض بطول الطريق حتي مدخل محور عمر سليمان، كما وجه اللواء ايهاب الشرشابي، باستمرار العمل والمجهود حتي يتم الانتهاء من تلك الأعمال وتنفيذ خطة العمل لإظهار المحاور والطرق بالمظهر الحضاري والجمالي للعاصمة مواكبة لما يتم من تطوير شامل بكافه ارجاء القاهرة.



جانب من الحملة



رفع المخلفات وصيانة المحاور المرورية



هيئة نظافة القاهرة تخصص فرق لرفع المخلفات وصيانة المحاور المرورية



