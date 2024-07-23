شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الفلكية: زلازل البحر المتوسط فى معدلاتها ولم نرصد أنشطة غير نمطية والان مع تفاصيل الخبر

صرح الدكتور طه توفيق رابح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنه قد تناولت بعض وسائل الإعلام، وكذلك بعض مواقع التواصل الاجتماعي بعض الأخبار عن احتمالية حدوث تسونامي في البحر المتوسط خلال الأيام المقبلة.

وأضاف رئيس المعهد فى بيان له، أن قسم الزلازل التابع للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ومن خلال محطات رصد الزلازل التابعة للقسم والمنتشرة في كافة ربوع الجهورية والساحل الشمالي تحديدا، وكذلك من خلال متابعه محطات رصد الزلازل الدولية في البحر المتوسط، يؤكد بأن حدوث الزلازل في البحر المتوسط في معدلاتها الطبيعية، ولم ترصد المحطات أي نشاط غير نمطي للزلازل خلال الفترة الحالية.

وأهاب المعهد بالمواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات وأخذ المعلومة من مصدرها، وسوف يقوم المعهد بإصدار بيانات حال حدوث أي تغير في معدلات وأنماط النشاط الزلزالي على مستوى الجهورية والبحر المتوسط.