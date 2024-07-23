شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للمرأة ينظم مأمورية لاستخراج بطاقات رقم قومى للسيدات بالمجان بالخيالة والان مع تفاصيل الخبر

نظم المجلس القومى للمرأة مأمورية تصوير لاستخراج بطاقات رقم قومي للسيدات بالمجان بحى الخيالة بمحافظة القاهرة ، وذلك بالتعاون مع مصلحة الاحوال المدنية بوزارة الداخلية، وفى اطار مشروع "بطاقتك حقوقك"، وذلك بحضور الدكتورة هبة الشرقاوي مدير مشروع إصدار بطاقات الرقم القومي بالمجلس، وفاتن فاروق مسؤول تنفيذ الأنشطة بالمناطق المخصصة للإسكان بديل العشوائيات بالمجلس، واستهدفت استخراج 500 بطاقة رقم قومي للسيدات، واستمرت على مدار يومين.

وأكدت فاتن فاروق أن مأمورية التصوير تأتى في إطار مشاركة المجلس في جهود الدولة لدعم المواطنين الذين نقلوا من الأماكن العشوائية إلى مناطق سكنية جديدة، والتي يأتي من بينها حى الخيالة في محافظة القاهرة ،ونظراً لأهمية بطاقة الرقم القومي في مساعدة السيدات في الحصول على الخدمات المختلفة التي تقدمها الدولة.

تجدر الإشارة الى أن مشروع "بطاقتك حقوقك" يأتي فى إطار بروتوكول التعاون بين المجلس القومى للمرأة ومصلحة الأحوال المدنية لاستخراج بطاقات الرقم القومي.