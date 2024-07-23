نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى أخميم المركزي.. ويوصي باتخاذ الإجراءات القانونية مع فني الأشعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

تواصل وزارة الصحة والسكان، تنفيذ المرحلة الأولى من حملة المرور الميداني على مستشفيات ووحدات الرعاية الأساسية في جميع المحافظات، في إطار سعيها نحو التواصل المباشر مع المواطنين، ورصد أي قصور في مستوى الخدمة الطبية.

وفي هذا الإطار تفقد الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، الثلاثاء، مستشفى أخميم المركزي بمحافظة سوهاج، تنفيذًا لتكليفات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان لنواب الوزير بتكثيف المرور على المنشآت الصحية، والتأكد من ضمان جودة الخدمة المقدمة للمواطنين بمحافظات الصعيد.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن نائب الوزير بدأ جولته بتفقد قسم الاستقبال، وأوصى بضرورة تدريب أطقم النوبتجيات على استخدام كافة الأجهزة الطبية، وضرورة الالتزام بالتواجد بالقسم، وسرعة الانتهاء من صيانة كافة الأجهزة المعطلة.

وناظر نائب الوزير حالة تعرضت لعقر حيوان، ووجه بضرورة سرعة الاستجابة لتلك الحالات، مع توضيح كافة البيانات بكروت متابعة جرعات التطعيم ضد مرض السعار، وتابع نائب الوزير مدى التزام المستشفى بإجراءات مكافحة العدوى.

كما تفقد نائب الوزير قسم الأشعة، وأوصى باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة مع فني الأشعة النوبتجي لعدم التزامه بالتواجد أثناء فترة عمله بالقسم، بالإضافة إلى قسم الحروق، وطالب بصيانة واستغلال كافة الأجهزة داخل القسم نظرا لعدم استغلالها بالشكل الأمثل.

وأثناء المرور، تفقد نائب الوزير قسم عناية القلب، وأوصى بتوفير كافة المستلزمات والعمل على إصلاح الإضاءة بأحد الغرف والعمل على صيانة كافة الأجهزة.

واختتم نائب الوزير جولته، بالمرور علي قسم الحضانات، وأثنى على مستوى أداء طاقم التمريض، وأوصى بضرورة العمل على الاستفادة من كافة الحضانات الموجودة بالقسم، والاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية، كما أوصى بتوفير بيانات ونتائج الترصد بالقسم.