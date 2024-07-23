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رئيس "قومي الطفولة والأمومة": خط نجدة الطفل يستقبل البلاغات طوال 24 ساعة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:
تصوير - محمود بكار:
قالت الدكتورة سحر السنباطي، رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، إن هناك 2.4 مليون طفل يولد سنويا، وهو عدد كبير للغاية، لافتة إلى أن المجلس يهتم بجميع القضايا التي تهم المجتمع المصري.

وأوضحت، في تصريحات على هامش ورشة نظمها المجلس اليوم، أن عدد الأطفال في مصر يبلغ 35 مليونا حتى الآن، مشيرة إلى أن خط نجدة الطفل يستقبل مئات المكالمات بينها 85% يكون الطفل في خطر.

وأوضحت أن الفترة المقبلة سيتم مناقشة عدد من القضايا المهمة التي تخص المشاكل والقضايا التي تهم الطفل في مجلس الشعب، منها زواج الأطفال وختان الإناث.

ولفتت إلى أن خط نجدة الطفل 16000 يستقبل كافة البلاغات طوال 24 ساعة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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