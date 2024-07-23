شارع 9 وكوبري حسب الله الكفراوي.. 28 صورة ترصد تطوير منطقة المعادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تفقد أشرف منصور، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، عددًا من مشروعات تحسين الخدمات بنطاق حي المعادي وذلك في جولة لمتابعة أعمال التطوير المختلفة التي يشهدها حي المعادي حاليًا.

وأكد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، خلال جولته، حرصه على متابعة كل مستجدات أعمال التطوير للتأكد من جودة الأعمال التي تم تنفيذها وفقا للمعايير الفنية وخروجها بالمظهر اللائق طبقًا للجدول الزمني المعد لها.

وشملت جولة نائب محافظ القاهرة، تفقد أعمال تطوير حديقة المثلثة بمدخل شارع 233 بمحيط كوبري شمال طره، والتي تم زراعتها عقب انتهاء أعمال التطوير بمحور امتداد كوبري حسب الله الكفراوي.

كما تم متابعة أعمال تطوير ميدان شارع 218 بالتقاطع مع شارع 254 حيث شملت الأعمال رفع كفاءة الطرق وإعادة الشيء لأصله بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني.

وتفقد نائب المحافظ، أعمال التطوير وإحلال وتجديد رصيف شارع 253 بالتنسيق مع شركاء التنمية، إلى جانب المرور ومتابعة أعمال التطوير المكثفة المستمرة بميدان المحطة أمام محطة مترو المعادي والذي يعد أحد أهم ميادين حي المعادي ويخضع لأعمال تطوير غير مسبوقة تشمل تركيب إنترلوك وتجديد أرصفة ورفع كفاءة الحدائق والتشجير والمزروعات وتقليمها وصيانتها إلى جانب دهانات جسم الكوبري المطل عليه ورفع كفاءة منظومة الإنارة به وتركيب مقاعد لراحة المواطنين.

وتفقد أشرف منصور، أيضًا شارع 9 والذي يخضع لتطوير شامل حاليًا، حيث شارك في الجولة مسئولو الطرق بالحي إلى جانب ممثلي شركة مرفق مياه القاهرة ومقاول الأعمال القائم بأعمال الرصف وعدد من التنفيذيين لمتابعة أعمال التطوير به.

وتشمل أعمال التطوير شبكة المياه وتجديد شبكة الصرف الصحي مع استمرار تجديد شبكة الإنارة وإنشاء بالوعات أمطار، إلى جانب طبقات تأسيسية للأسفلت تمهيدًا لأعمال الرصف حيث تأتي هذه الاعمال استكمالًا لمبادرة شركاء التنمية والتطوير التي أطلقتها المنطقة الجنوبية لتطوير حي المعادي وغيره من أحياء المنطقة.

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