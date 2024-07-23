القوات المسلحة تنظم اليوم العلمي بمركز الطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم بالعجوزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

نظمت القوات المسلحة اليوم العلمي بمركز الطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم للقوات المسلحة بالعجوزة، تحت عنوان "تطبيقات الذكاء الاصطناعي في علاج المرضى الذين يعانون مضاعفات الجهاز العصبي بعد إصابات النخاع الشوكي"، بمشاركة نخبة من الأطباء المتخصصين في الطب الطبيعي والروماتيزم وعدد من الخبراء الأجانب .

يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على مواكبة التطور المتلاحق في المنظومة الطبية لتقديم أفضل الخدمات الصحية في كل التخصصات.

وشملت فعاليات اليوم العلمي تنفيذ العديد من الجلسات النقاشية والمحاضرات العملية التي تناولت التدريب على أحدث الأجهزة الطبية التي تعمل على تحفيز الخلايا العصبية لمرضى إصابات النخاع الشوكي؛ بما يمكنهم من الحركة تدريجيًّا، وصولًا إلى الحركة الكاملة .

يأتي ذلك تأكيداً لما تقوم به القوات المسلحة من جهود مترامية لتعظيم إمكاناتها المتاحة لتقديم خدمة طبية مميزة للعسكريين والمدنيين على حد سواء.