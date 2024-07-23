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أمن المنافذ: ضبط 17 قضية متنوعة.. وتنفيذ 229 حكمًا قضائيًا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط 1 قضية (بضائع أجنبية الصنع).

وفي مجال الأمن العام، تم ضبط 17 قضية أبرزها (انتهاء فترة التصريح - دخول دائرة جمركية بدون تصريح - مخالفات مسطح مائي)، وتحرير 2788 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 229 حكم قضائي متنوع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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