35 كيلو مخدرات.. سقوط 10 عناصر إجرامية بحملات أمنية في أسوان ودمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسوان – دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة؛ لاستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية.

أسفرت جهود الحملات عن ضبط 10 متهمين، بحوزتهم (35 كيلو جرام لمخدرات "الحشيش – البانجو –الهيروين –الشابو"- بندقية آلية – بندقية خرطوش – فرد محلي).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.