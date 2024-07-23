تتزعمهم سيدة حكاية عصابة تروج للمخدرات بالقليوبية.. سقطوا في كمين بحوزتهم مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى في الإتجار بالمواد المخدرة بالقليوبية، وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط تشكيل عصابي مكون من (6 عناصر إجرامية لـ"5 منهم معلومات جنائية")، تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها بدائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم بدائرة المركز، وبحوزتهم (10 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 3000 قرص مخدر لعقار "ترامادول" – فرد خرطوش وعدد من الطلقات – 3 سلاح أبيض - 2 ميزان حساس).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1.1 مليون جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.