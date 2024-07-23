خلال ساعات.. الداخلية تعتمد حركة تنقلات الشرطة 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران

تستعد وزارة الداخلية، اعتماد قوائم المرشحين لتولي مناصب قيادية في حركة تنقلات وزارة الداخلية 2024، خلال الساعات المقبلة.

وتشهد وزارة الداخلية، العديد من الإجراءات والمراجعة لتنفيذ حركة تنقلات وترقيات ضباط الشرطة، ومن المقرر أن يعتمد وزير الداخلية اللواء محمود توفيق حركة تنقلات الشرطة 2024، خلال الساعات المقبلة .

ومن المقرر أن تضمنت الحركة إعطاء فرصة أكبر للقيادات الشابة من أصحاب الكفاءات وتصعيدهم إلى مناصب عليا بالوزارة وفقا لمعايير الاختيار إخضاع جميع الضباط لعملية تقييم أداء وتجديد الثقة في عدد محدود من مساعدي الوزير ممن لم يبلغوا سن الستين.

وستواكب حركة التنقلات الشرطة السياسة العامة في تصعيد العناصر الشابة للاستفادة بها في كل مجالات العمل الأمني من خلال التوسع في حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية.