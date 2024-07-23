شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز حماية المستهلك يضبط مصنعا غير مرخص يعيد تعبئة مُنتج شاى مجهول المصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن جهاز حماية المستهلك، اليوم الثلاثاء، حملة رقابية بمنطقة شبرا الخيمة بنطاق محافظة القليوبية، استهدفت مصنعاً غير مُرخص يقوم بتصنيع وإعادة تعبئة الشاي مجهول المصدر مُستخدما في تغليفه أسماء علامات تجارية شهيرة متداولة في الأسواق، تمهيداً لإعادة طرحها في الأسواق وبيعها للمستهلكين مرة أخري والتي من شأنها إلحاق الضرر بالمواطنين كونها مُصنعة من مواد مجهولة المصدر مضافآ إليها بعض المحسنات، كما أنها تؤثر علي الكيانات والعلامات التجارية الشرعية والقانونية.

أسفرت التحريات والمعلومات التى وردت للإدارة العامة للتحريات بالجهاز عن وجود أحد الكيانات الوهمية غير المرخصة، تقع بنطاق بمحافظة القليوبية، يقوم بتصنيع وإعادة تعبئة مُنتج ( الشاي ) مجهول المصدر تحت أسماء علامتين تجاريتين من كُبري العلامات والمنتجات الشهيرة المتداولة في الأسواق.

على الفور، قامت حملة مُكبرة من مأموري الضبط القضائي بالإدارة العامة للتحريات باستهداف المنطقة محل الواقعة، وبسؤال ومواجهة المسئول عن المنشأة عن التراخيص الخاصة بالمصنع، أفاد بأنه لا يوجد ترخيص للنشاط وأقر بملكيته للمنشأة والمضبوطات وأنه يقوم بتصنيع وإعادة تعبئة كميات كبيرة من منتج ( الشاي ) مجهول المصدر، مُستخدماً في ذلك أسماء علامتين تجاريتين من كُبري العلامات والمنتجات الشهيرة المتداولة في الأسواق مع إضافة بعض الُمحسنات قبل طرحها في الأسواق .

وبناء عليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة، وضبط كميات كبيرة من الشاي مجهول المصدر الضار بصحة وسلامة المستهلكين قبل تداولهم في الأسواق، كما تم ضبط علي الأدوات والمعدات المُستخدمة في التصنيع والتعبئة، وإحالة الواقعة للنيابة العامة .

وجاءت المضبوطات محل الواقعة علي الآتى:

- ضبط علي 38 كرتونة شاي أسود ناعم مُعبأ بإجمالي 456 كيلو

- ضبط 13 شيكارة شاي أسود ناعم (جاري تعبئته ) وزن الشيكارة 70 ك بإجمالي 910 كيلو

- كما تم ضبط الأدوات المُستخدمة فى التصنيع والتعبئة والتغليف النهائى :

- ضبط 35 كرتونة فارغة مطبوع عليها الأسماء والعلامات التجارية المتداولة .

- ضبط (8075 ) عبوة شاي فارغة، وزن العبوة 250 جرام .

- ضبط (5) ماكينة فاكيوم ( لتفريغ الهواء ) واللحام .

- ضبط (20) اسطمبة ضغط للأكياس بعد التعبئة .

- ضبط (1) ميزان ديجيتال .

- ضبط ( 4) مكواة كهربائية .

- ضبط الأختام المُستخدمة في طباعة تاريخ الإنتاج والصلاحية علي العبوات.

وأكد إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك حرص الجهاز علي مواصلة الضربات الرقابية النوعية بمختلف محافظات الجمهورية لتحقيق الإنضباط في الأسواق وملاحقة الكيانات الوهمية والتصدي لكافة مظاهر الغش التجارى ومنع تداول السلع مجهولة المصدر الضارة بصحة وسلامة المواطنين للأسواق ، مشيراً إلي إحكام الرقابة ومتابعة جميع الأنشطة التجارية، وأن الجهاز يقف بالمرصاد لكل من تُسول له نفسه الترويج لمنتجات مجهولة المصدر ، أخذاً في الإعتبار بالحفاظ علي المراكز القانونية للكيانات التجارية الشرعية داخل الدولة .

وأشار السجيني ،إلي ضرورة إنفاذ القانون تجاه المخالفين المُتلاعبين بصحة وسلامة المواطنين ،مُشدداً علي عدم التهاون مع أية مخالفات يتم ضبطها وخاصة فيما يتعلق بالمنتجات الغائية ، وإحالة المخالفين للنيابة العامة، مؤكدا علي أن الجهاز لن يدخر جهداً فى إتخاذ أى إجراءات رقابية إستباقية من شأنها منع تداول السلع مجهولة المصدر للأسواق

ويُهيب جهاز حماية المستهلك بالمواطنين ، بضرورة التعاون مع الأجهزة الرقابية في الدولة والإبلاغ الفورى عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين ، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي يوميا ، أو من خلال الدخول علي الرابط التالي http://shakwa.cpa-mobile.com/