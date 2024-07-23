شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: 278 مليون جنيه استثمارات تطوير منظومة المخلفات بالمنيا والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء عن تسليم مصنع تدوير المخلفات بقرية تونا الجبل التابعة لمركز ملوي بمحافظة المنيا ، بتكلفة إجمالية تبلغ 90 مليون جنيه مليون جنيه، ويأتى تنفيذ هذا المشروع ضمن العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط، بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، لتحسين منظومة المخلفات الصلبة في مصر، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بالإسراع في تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة بكل محافظات الجمهورية، لتحسين مستوى النظافة وتحقيق رضا المواطنين، واتخاذ التدابير للحفاظ علي البيئة، من خلال منظومة جديدة للإدارة المُتكاملة للمخلفات.

وأوضحت الدكتورة منال عوض أنه تم تسليم المصنع بحضور دكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية للتطوير المؤسسي ودعم السياسات ، المهندس أحمد عاطف مدير وحدة المخلفات الصلبة بالوزارة ، وممثلي الوزارات المعنية، ومحافظة المنيا.



وأشارت وزيرة التنمية المحلية الى أن المصنع مقام على مساحة تقريبية 10 فدان بمدينة تونه الجبل بمحافظة المنيا ، ومعد لاستقبال المخلفات الصلبة البلدية ويعمل بطاقة تصميمة 20طن/ساعة مقسم إلى خط الفرز إنتاج الوقود البديل RDF، وخط إنتاج السماد الناعم بالإضافة إلى المعدات المتحركة والتي تشمل (حفار بكباش - لودر تلسكوبي - جرار - ماكينة تقليب السماد - شاحنة مقطورة - مقطورة الرش والترطيب - مكبس المعادن - مكبس الورق والقماش - مقطورة 6:4 طن صندوق قلاب )، وكافة المنشآت المدنية ( مبنى الادارة والعمال- غرفة الحارس- غرفة الميزان – غرفة المحول -غرفة المولد- ورشة الصيانة- مظلة السيارات – مظلة المعدات- مظلة الخط الميكانيكى) والمصنع محاط بسور خرسانى بمحيط كامل المصنع.



وكشفت الدكتورة منال عوض أن حجم الاستثمارات المقدمة لتطوير منظومة المخلفات الصلبة بمحافظة المنيا بلغ حوالي 278 مليون جنيه، وتضمنت مشروعات أخرى حيث أنه جاري إنشاء عدد 3 مدافن صحية آمنة بكلا من (زاوية حسين – تونا الجبل – سمالوط) بإجمالي تكلفة 188 مليون جنيه.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على تحقيق نتائج سريعة على أرض الواقع والمضي بخطوات متسارعة نحو نجاح المرحلة الأولى لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة الخاصة بالبنية الأساسية، سواء من خلال غلق المقالب العشوائية، أو إنشاء مدافن صحية للمخلفات في مختلف المحافظات ،فضلاً عن تذليل أي تحديات في هذا الشأن بالتعاون مع الوزارات المعنية للنهوض بمنظومة المخلفات حتى يشعر المواطنين بوجود تغيير حقيقى وملموس فى مستوى النظافة.