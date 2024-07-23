شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة يصدر حزمة قرارات بتعيين عدد من القيادات الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، حزمة من القرارات بشأن تعيين عدد من القيادات الجامعية الجديدة بكليات ومراكز جامعة القاهرة، مطالبا القيادات الجديدة بضرورة بذل الجهود للمساهمة في استمرار تفوق الجامعة دوليا علي كافة المستويات سواء كانت الإدارية أو التعليمية والعلمية والبحثية ، مشيرا إلي أن هدفنا سد الفجوة المعرفية مع جامعات القمة العالمية والتقدم المتسارع دوليا.

وشملت قرارت رئيس جامعة القاهرة تعيين عدد من وكلاء الكليات الجدد وهم: تعيين د. دينا فتحى عبد الهادى وكيلا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بكلية الآداب، ود. أحمد أمين الشيخ وكيلاً لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية، و د. عبير عطية توفيق حسانين وكيل لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالمعهد القومى لليزر، ود. عبد العزيز صلاح عبد العزيز سالم وكيل لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بكلية الآثار.

كما تضمنت قرارات الدكتور الخشت تعيين عدد من رؤساء الأقسام المختلفة في عدد من الكليات وهي تعيين د. صفاء إسماعيل مرسى السيد رئيسا لمجلس قسم علم النفس، و د. دينا أبو الفتوح حسين سلامة رئيسا لمجلس قسم اللغة الألمانية وآدابها، بكلية الآداب، وكلا من د. ايناس نبيل الحسينى عوض رئيسا لمجلس قسم الجراحة والتخدير والأشعة، ود. أشرف محمد حسن مرجان رئيسا لمجلس قسم السموم والطب الشرعى والإجراءات البيطرية، ود. نهى يوسف محمد محمد سالم رئيسا لمجلس قسم لأمراض الباطنة والمعدية بكلية الطب البيطرى، ود. يحيى حامد أمين الاسرج رئيسا لمجلس قسم الاقتصاد الزراعى، بكلية الزراعة، ود. سلوى عبد الحميد حمدى عبد السلام رئيسا لمجلس قسم علم الحيوان، بكلية العلوم، ود. محمد المحمدى محمد رزق رئيسا لمجلس قسم اللغات الافريقية، بكلية الدراسات الافريقية العليا.

كما تم تعيين د. هويدا كمال إبراهيم محمد رئيسا لمجلس قسم الصيدلانيات والصيدلية الصناعية، ود. ايمن سمير محمد يسين رئيسا لمجلس قسم الميكروبيولوجيا والمناعة، بكلية الصيدلة، و. نجلاء السيد عبد الحكيم محمد رئيسا لمجلس قسم العلوم التربوية، بكلية التربية للطفولة المبكرة.

كما أصدر الدكتور الخشت قرارا بتعيين كل من السيد/ نصر على حسن في منصب أمين الجامعة المساعد للشئون المالية، وقيام د. أحمد فريد على بأعمال أمين عام الجامعة المساعد للشئون الفنية، وتكليف السيدة/ هالة مظهر حسين كمدير عام المكتب الفني مكتب رئيس الجامعة، و ريهام السيد صلاح محمد السنهورى للقيام بأعمال أمين كلية الآداب، بالإضافة الي تجديد ندب وتجديد تشكيل مجلس إدارة مركز التعليم المدمج.

كما شملت قرارات الدكتور الخشت تعيين عدد من مدراء المراكز المتخصصة ونوابهم وهي تعيين د. محمد السيد حسن فارس قائم بأعمال مدير مركز البحوث والدراسات القانونية للتنمية الإدارية، بكلية الحقوق، ود. أحمد محمد خيرى على مدير لوحدة مناظير الجهاز الهضمى والكبد، بكلية الطب، إلي جانب عدد من المدراء بكلية الهندسة وهم : د. محمد حنفى محمود سيد مدير لمركز دراسات التصنيع والتنمية المستدامة، ود. أمنية ممدوح هاشم شاتورى نائب مدير لمركز دعم التصميمات المعمارية والهندسية، و د. معتز محسن السيسي نائب مدير لمركز تطوير البرمجيات واستشارات الهندسة الطبية، ، و د. محمد راشد حلمى نائب لمدير مركز الدراسات والتدريب في هندسة القوى الميكانيكية، و د. مايكل ملك عبد السيد ملك قائم بأعمال مدير مركز تصميمات واستشارات التكنولوجيا العالية في الاتصالات والإلكترونيات، ود. ياسر محمود محمد الشايب نائب مدير مركز هندسة الآثار والبيئة.



إلي جانب تعيين د. ماهر حامد سعداوى قائم بأعمال مدير مركز تنمية الموارد الطبيعية والبشرية، بكلية الدراسات الأفريقية العليا، ود. إيهاب محمد خليل عبدالرحمن الإشراف على وحدة العلاج بأجر، بالمعهد القومى للأورام، ود. هشام زغلول عبد الفتاح على قائم بأعمال مدير مركز جامعة القاهرة للتنمية والشراكات المجتمعية جامعة القاهرة، ود. خالد مصطفى بركات رئيسا لقسم الإدارة العامة، بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ود. هاله محمد سلطان رئيس لقسم الاقتصاد، بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وأ.د. عزة عبد الكريم فرج مدير مركز اكتشاف الموهبين والنوابغ ورعايتهم، بكلية الآداب، ود. نورا عاطف عبيد قائم بأعمال مدير مركز دراسات واستشارات الإدارة العامة، بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، و د. علا السيد محمد أبو العماميم قائم بأعمال مدير مركز المسوح والتطبيقات الاحصائية، بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، و د. هالة احمد محمد رشيدى قائم بأعمال مدير مركز البحوث والدراسات السياسية وحوار الثقافات، بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

