شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف 9 مميزات لقطار الروبيكى ـ العاشر ـ بلبيس والان مع تفاصيل الخبر

حددت دراسة تقييم الآثار البيئية والاجتماعية الخاصة بمشروع إنشاء قطار الروبيكى -العاشر من رمضان -بلبيس عدد من التفاصيل والمعلومات والمواصفات الخاصة بالمشروع ، وطبقا لهذه الدراسة التى حصل الخليج 365 على نسخة منها فإن خط السكة الحديد المقترح "الروبيكي / العاشر من رمضان / بلبيس" هو خط مصمم لنقل الركاب والبضائع، ويتفرع من خط سكة حديد "عين شمس / السويس" عند منطقة الروبيكي وينتهي بربط خط السكة الحديد الحالي في "بلبيس".

وخلال هذا التقرير سيتم رصد 10 معلومات عن المشروع خلال السطور المقبلة

1- قطار الروبيكى -العاشر من رمضان -بلبيس سينقل البضائع من وإلى المنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان إلى الإسكندرية، وبورسعيد، والعين السخنة، والسويس فضلاً عن نقل الركاب فيما بين المنطقة الصناعية ومدينة العاشر من رمضان، وبلبيس، والقاهرة، والزقازيق.

2- قطار الروبيكى -العاشر من رمضان -بلبيس يسعى الى رفع كفاءة وتشغيل خط "عين شمس السويس" من خطوط الدرجة الثانية، ذات الكثافة المنخفضة من حيث الركاب والبضائع، والخطوط التي لا تحقق إيرادات.

3- قطار الروبيكى -العاشر من رمضان -بلبيس يعمل على إنشاء محاور تنموية للمدن التي يمر بها المسار المقترح مثل مدينة العبور الجديدة، ومدينة العاشر من رمضان، وذلك من خلال ربط المناطق بشبكة السكك الحديدية والموانئ المصرية.

4- تمول الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) تقديم التمويل المشترك إلى الهيئة القومية لسكك حديد مصر (ENR) لتوريد وتركيب خطوط السكك الحديدية، ونظم الإشارات والاتصالات لخط سكة حديد الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس (المشروع).

5- سيتم تمويل المكونات المحلية لمشروع قطار الروبيكى -العاشر من رمضان -بلبيس ذاتياً من قبل الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

6- عهدت البنوك الممولة إلى "الاستشارى" إجراء تقييم للتأثيرات البيئية والاجتماعية للمشروع وفقاً للسياسات البيئية والاجتماعية الخاصة بجهات التمويل، ومساعدة الهيئة القومية لسكك حديد مصر (ENR) فى إعداد دراسة تقييم الأثر البيئى (EIA) اللازمة لتقديمها لجهاز شئون البيئى (EEAA).

7- يصل الطول الإجمالى لمسار مشروع قطار الروبيكى - العاشر من رمضان - بلبيس إلى 45 كم، وقد قام فريق عمل الاستشارى بتقسيم المسار إلى ثلاثة أقسام محددة بهدف الدارسة.

8- يتفرع المسار من خط سكة حديد عين شمس / السويس الحالي عند بداية المحاذاة ويمر موازياً للطريق الدائرى الإقليمى بالقرب إنشاء محطة الركاب المقترحة من الروبيكي حتى يتقاطع مع طريق جنيفة، ويستمر حتى يصل إلى تقاطع مثلثى.

9- يتفرع القطار عند الكيلو 8007 إلى خط واحد بطول 15.5 كم ويخدم الميناء الجاف. فى الجانب الثانى من التقاطع المثلث على المحاذاة الرئيسية بعد نقطة التفريع، ويمر المسار موازياً للطريق الدائرى الإقليمى ويتقاطع مع طريق القاهرة / الإسماعيلية ويستمر عبر مدينة العبور الجديدة حيث يتم إنشاء محطة الركاب المفتوحة.