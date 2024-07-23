شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد العمال يقرر اختيار عبد المنعم الجمل قائما بأعمال رئيس الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس عيد مرسال، الأمين العام لاتحاد العمال، رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضى، اختيار مجلس الاتحاد لعبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، قائما بأعمال رئيس الاتحاد بالإجماع، لحين الدعوة لعقد الجمعية العمومية للاتحاد وانتخاب رئيسا للاتحاد جديدا خلفا لمحمد جبران بعد توليه حقيبة وزارة العمل.

وأوضح مرسال، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، عقب إنتهاء اجتماع مجلس اتحاد العمال، أن مجلس الاتحاد سيحرر مذكرة لوزارة العمل لاستعجال البت فى إرسال لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، لفتواها، لتحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية، مؤكدا أن الجهة الإدارية الممثلة فى وزارة العمل، لا تتدخل فى عمل الاتحاد والعمل النقابى، لافتا إلى أنعلاقة الوزارة بالاتحاد تسير وفقا للقانون واللوائح المنظمة للعمل.

وأشار الامين العام لاتحاد العمال، إلى أن المجلس بدأ الإعداد للدعوة للجمعية العمومية، من خلال مخاطبة النقابات العمالية العامة للجانها النقابية على مستوى الجمهورية لتحديث بيانات الأعضاء.



