شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول: التنسيق مع الشركاء الأجانب لجدولة وسداد المستحقات المتأخرة والان مع تفاصيل الخبر

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وذلك في إطار متابعة وتنسيق العمل فيما يخص عددا من الملفات ذات الأولوية الجاري العمل بشأنها في الوزارة.

وخلال اللقاء، تم استعراض موقف الشحنات المستوردة؛ لتوفير احتياجات ومتطلبات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، بما يسهم في انتظام الخدمة خلال فترة الصيف.

كما عرض وزير البترول الجهود المبذولة مع الشركات العالمية المختلفة لزيادة الإنتاج من المنتجات البترولية خلال الفترة المقبلة، فضلا عن متابعة مستجدات موقف سداد مستحقات الشركاء الأجانب، بما يسهم في زيادة جهود البحث والاستكشاف.

وفي هذا الإطار، أكد وزير البترول والثروة المعدنية أن الوزارة تقدم مختلف صور الدعم لجهود الاستكشاف والإنتاج في مصر، بجانب جذب الاستثمارات في المجالات المتنوعة التي تمتلكها، وتقديم أشكال الدعم الممكنة للاستثمار الجاد؛ للبحث عن المعادن الحيوية اللازمة وتحقيق مستهدفات الدولة في هذا القطاع.

كما لفت الوزير إلى الدعم المستمر لشركات إنتاج البترول والغاز وتذليل التحديات باعتبارها الأذرع الرئيسية لتوفير إمدادات البترول والغاز، والتي يقع عليها عبء تحقيق زيادة الإنتاج باعتباره هدفا أساسيّا لصالح الاقتصاد الوطني، مشددا في الوقت نفسه على الاتجاه لتعظيم استخدام التكنولوجيات الحديثة لزيادة الإنتاج كعامل أساسي في هذا الصدد، بما يسهم في خفض تكاليف الاستيراد، فضلا عن تأمين إمدادات البترول والغاز للسوق المحلية، مضيفا أن كل إضافة جديدة لإنتاج البترول أو الغاز تمثل أهمية وقيمة مضافة للاقتصاد وللطلب في السوق المحلية.

وفي الوقت نفسه، أكد المهندس كريم بدوي أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها في المرحلة الحالية استمرار التنسيق والتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتوفير إمدادات الوقود اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، والتنسيق مع الشركاء الأجانب للقيام بجدولة وسداد المستحقات المتأخرة لتشجيع الشركاء على ضخ المزيد من الاستثمارات؛ بهدف زيادة الإنتاج من الزيت الخام والغاز في أسرع وقت ممكن، بالإضافة إلى إيجاد آليات تحفيزية لزيادة برامج الإنتاج وتعجيل برامج الاستكشاف مما يحقق المصالح المشتركة للطرفين، وكذلك المضي قدماً في جذب استثمارات أجنبية على المدى القصير عن طريق تبني فكر استثماري جديد بما يسهم في الاستغلال الكامل لإمكانيات القطاع.