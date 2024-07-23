شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يطمئن هاتفيًا على ترامب ويجدد إدانة مصر للعنف والإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً بالرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب" للاطمئنان على صحته عقب تعرضه لحادث إطلاق النار، متمنياً له السلامة.

وجدد الرئيس السيسى الإدانة لجميع أشكال العنف وأعمال الإرهاب والكراهية، كما نوه الرئيس بالروابط الوثيقة بين الشعبين الصديقين وعمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وهو ما ثمنه "ترامب"، الذي توجه بالشكر للرئيس على اللفتة الكريمة.