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الرئيس السيسى يطمئن هاتفيًا على ترامب ويجدد إدانة مصر للعنف والإرهاب

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القاهرة - سامية سيد - أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً بالرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب" للاطمئنان على صحته عقب تعرضه لحادث إطلاق النار، متمنياً له السلامة.

وجدد الرئيس السيسى الإدانة لجميع أشكال العنف وأعمال الإرهاب والكراهية، كما نوه الرئيس بالروابط الوثيقة بين الشعبين الصديقين وعمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وهو ما ثمنه "ترامب"، الذي توجه بالشكر للرئيس على اللفتة الكريمة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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