شكرا لقرائتكم خبر عن القوات البحرية تنجح فى إنقاذ مركب هجرة غير شرعية على متنها 31 فردا والان مع تفاصيل الخبر

استمراراً لجهود القوات البحرية فى دعم أعمال البحث والإنقاذ البحرى على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، نجحت عناصر من القوات البحرية فى إنقاذ مركب للهجرة غير الشرعية على متنها (31) فردا من جنسيات مختلفة بعد تعرضها لعطل فنى على مسافة (130) ميلاً بحرياً من السلوم .

وورد بلاغ باكتشاف مركب بها عطل بالماكينات تنقل أفراد لغرض الهجرة غير الشرعية، وأصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بتقديم الدعم والإغاثة للمركب، وعلى الفور قامت القوات البحرية بدفع وحدات الإنقاذ المجهزة بجميع الاحتياجات الطبية والإدارية لتنفيذ أعمال الإغاثة والإخلاء لأفراد المركب.

وتمكنت الوحدات البحرية من إنقاذ (30) فردا بينهم (5) فى حالة حرجة، بالإضافة إلى انتشال متوفى، وتم تسليم الأفراد إلى جهات الإختصاص لإتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.