شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تعلن افتتاح 14 مسجدًا الجمعة المقبل والان مع تفاصيل الخبر
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف البحيرة
1. مسجد الإيمان - قرية رياض القصاب – مركز أبو حمص
2. مسجد الشاعر – قرية كوم الفرج – مركز أبو المطامير
3. المسجد القبلي – قرية كفر عثمان – مركز شبرا خيت
4. مسجد السلام – قرية الحماد – مركز رشيد
5. مسجد الشرقية الكبير – مركز أبو حمص
6. مسجد الهدى – الحمره – الهلباوي – سيدي غازي – مركز كفر الدوار
مديرية أوقاف الأقصر
7. مسجد العطاوين البغدادي – البياضية
8. مسجد الحاجة بخيتة – بند إسنا
مديرية أوقاف أسيوط
9. مسجد أولاد بشير – نجع سويلم – ديروط
مديرية أوقاف الغربية
10. مسجد الحداد – بسيون
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف قنا
1. مسجد حاجر الدهسة البحري – العركي – فرشوط
2. مسجد عمر بن الخطاب – عزبة سيسبان – الكوم الأحمر – فرشوط
3. مسجد رسلان – الكوم الأحمر – فرشوط
4. مسجد الرحمن – نجع شاهين – الدهسة – العركي – فرشوط
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