شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: تكلفة إنشاء صومعة ميناء غرب بورسعيد مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أن إنشاء صومعة ميناء غرب بورسعيد يأتي تنفيذاً لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لزيادة السعات التخزينية ورفع مستوى الاحتياطى الاستراتيجى وللحفاظ على الاقماح المستوردة وحوكمة إدارتها وتداولها وتقليل معدلات الفاقد عند استقبالها بالموانئ.

واشاد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية خلال تفقده اليوم الأعمال الإنشائية لصومعة ميناء غرب بورسعيد بحي شرق برفقه اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، وبلغت تكلفة انشاء الصومعة مليار جنيه حتى الآن، لافتا إلى أن الصومعة بها 8 خلايا منها 4 خلايا بسعة 14 ألف طن للخلية الواحدة، و٤ خلايا بسعة 11 ألف طن للخلية الواحدة.

وأشار الدكتور شريف فاروق إلى أن عدد دورات التشغيل المقررة بالصومعة هى 13 دورة بكمية قدرها 1300 ألف طن، كما ان الصومعة قد تم انشاءها طبقا للمواصفات العالمية سواء فى أجهزة التحكم أو التهوية والحفاظ على الأقماح، وانه سوف يتم تخزين القمح إلى الصومعة من المراكب دون تدخل بشري بطاقة استقبال تصل إلى 600 طن / ساعة، بالإضافة إلى تجهيز الصومعة بمعدات صرف للقمح تصل إلى 200 طن / ساعة وأن تلك المشروعات توفر الكثير من فرص العمل سواء كانت عمالة فنية أو مهندسين أو غيرها.

من جانبه، أكد اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد أن هذا المشروع وفر الكثير من فرص العمل لأهالى محافظة بورسعيد، وأن إنشاء هذه الصومعة على أرض بورسعيد بميناء غرب هو نقلة كبيرة للحفاظ على الاقماح المستوردة والقضاء علي نسب الفاقد او الهادر، مشيرا إلى أن تجهيز الصومعة بالتكنولوجيا العالمية الحديثة يساهم في حوكمة استقبال الاقماح وصرفها أيضا إلى الصوامع الأخرى، واثنى المحافظ على التعاون الكبير بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والمحافظة وإدارة ميناء غرب بورسعيد في تذليل كل العقبات والتحديات بما يضمن نجاح تنفيذ المشروع.