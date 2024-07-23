شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 8 آلاف مشروع.. جهود وإنجازات "حياة كريمة" فى قرى البحيرة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر مبادرة حياة كريمة من أهم المبادرات الرئاسية التى تستهدف رفع مستوى معيشة المواطنين في الريف المصرى خاصة المناطق الأكثر احتياجا.

حياة كريمة وتواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة جهودها لتنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة بقرى المحافظة والتى تبلغ 8344 مشروعا فى شتى القطاعات بتكلفة تتجاوز 44 مليار جنيه. وتضم مبادرة حياة كريمة بالبحيرة خلال المرحلة الاولى 6 مراكز هى "دمنهور - كفر الدوار - أبو حمص - حوش عيسى - أبو المطامير - وادى النطرون"، بإجمالى 43 قرية رئيسية و 238 وحدة قروية وأكثر من 3940 تابعا إلى جانب إدراج مركزى الدلنجات وإيتاى البارود ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية وذلك لخدمة مليون مواطن بمحافظة البحيرة.

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