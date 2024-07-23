الإفراج بالعفو عن 2009 نزلاء في ذكرى ثورة 23 يوليو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

عقد قطاع الحماية المجتمعية لجان لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة.

ونتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 2009 نزلاء ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو وتنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.