وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي يلتقي رئيس هيئة قضايا الدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

حرص المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي على زيارة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة، وذلك لتعزيز التعاون المشترك بين الهيئة والوزارة.

وبحسب بيان، خلال الزيارة أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي على الدور الكبير الذي تلعبه هيئة قضايا الدولة في الدفاع القانوني عن الدولة المصرية ومؤسساتها.

من جانبه، توجه المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة بالشكر والتقدير للمستشار محمود فوزي، وزير الشئون والقانونية والتواصل السياسي، متمنياً له التوفيق في مهمته.