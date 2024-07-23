وزير التموين: مليار جنيه.. تكلفة إنشاء صومعة ميناء غرب بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أن إنشاء صومعة ميناء غرب بورسعيد يأتي تنفيذاً لتوجهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لزيادة السعات التخزينية ورفع مستوي الاحتياطي الاستراتيجي وللحفاظ على الاقماح المستوردة وحوكمة إدارتها وتداولها وتقليل معدلات الفاقد عند استقبالها بالموانئ.

وقال وزير التموين والتجارة الداخلية خلال تفقده اليوم الأعمال الإنشائية لصومعة ميناء غرب بورسعيد بحي شرق بصحبة محب حبشي محافظ بورسعيد إن تكلفة انشاء الصومعة وصلت إلى مليار جنيه حتى الآن، وتضم 8 خلايا منها 4 خلايا بسعة 14 ألف طن للخلية الواحدة، و٤ خلايا بسعة 11 ألف طن للخلية الواحدة.

وأشار الي أن عدد دورات التشغيل المقررة بالصومعة هي 13 دورة بكمية قدرها 1300 ألف طن .. موضحا أن الصومعة تم

إقامتها طبقا للمواصفات العالمية سواء في أجهزة التحكم أو التهوية والحفاظ على الاقماح .

وأوضح أنه سوف يتم تخزين القمح في الصومعة من المراكب دون تدخل بشري بطاقة استقبال تصل إلى 600 طن / ساعة، بالإضافة إلى تجهيز الصومعة بمعدات صرف للقمح تصل إلى 200 طن / ساعة.

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن تلك المشروعات توفر الكثير من فرص العمل سواء كانت عمالة فنية أو مهندسين أو غيرها.

من جانبه ...أكد محافظ بورسعيد أن هذا المشروع وفر الكثير من فرص العمل لأهالي محافظة بورسعيد، موضحا أن إنشاء هذه الصومعة على أرض بورسعيد بميناء غرب هو نقلة كبيرة للحفاظ على الاقماح المستوردة والقضاء علي نسب الفاقد او الهادر، مشيرا إلى أن تجهيز الصومعة بالتكنولوجيا العالمية الحديثة يساهم في حوكمة استقبال الاقماح وصرفها أيضا إلى الصوامع الأخرى.

واثنى المحافظ ، على التعاون الكبير بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والمحافظة وإدارة ميناء غرب بورسعيد في تذليل كل العقبات والتحديات بما يضمن نجاح تنفيذ المشروع.

حضر الجولة التفقدية وليد ابو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، وحسام الجراحي نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، والسيد اللواء شريف باسيلي الرئيس التنفيذي للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، و محمد احمد محمود نائب المنطقة الشماليه لرئيس الهيئة العامه للمنطقه الاقتصادية لقناه السويس، وكمال هاشم الرئيس التنفيذي للشركة العامة للصوامع والتخزين، و أحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي، وأحمد عصام معاون الوزير للاتصال السياسي والشئون البرلمانية.