"حملة الصعيد".. نائبة وزير الصحة تتفقد وحدة "روافع القصير" في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

تفقدت الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة وحدة روافع القصير، وذلك ضمن جولتها في محافظة سوهاج، وفي إطار تنفيذ المرحلة الأولى من حملة المرور الميداني على مستشفيات ووحدات الرعاية الأساسية بجميع المحافظات، والسعي نحو التواصل المباشر مع المواطنين ورصد أي قصور في مستوى الخدمة الطبية المقدمة.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان إلى أن نائب الوزير حرصت، خلال تفقدها للوحدة، على التحدث مع السيدات المترددات على الوحدة للوقوف على مستوى رضائهم عن جودة الخدمات المقدمة إليهم، والوقت المستغرق للحصول عليها، مثل خدمة حديثي الولادة والمتابعة مع غرف تنظيم الأسرة.

وأوضح المتحدث أن نائب الوزير استمعت إلى الفريق الطبي للوحدة، وكيفية أداء الخدمات الطبية المختلفة للمترددين على الوحدة، وشددت على وجوب توجيه المترددات على الوحدة إلى غرفة المشورة الأسرية في بداية دخولها، والتأكد من تسجيلها لمتابعتها، سواء حصلت على المشورة في ذات اليوم أو في يوم أخر حسب رغبتها ووقتها، وذلك في إطار العمل على رفع وعي السيدات بأهمية المشورة الأسرية.

وأشارت إلي دور مقدمي المشورة الأسرية وتنظيم الأسرة في التوعية بأهمية المباعدة بين الحمل والآخر مدة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات، لتوفير الرعاية المثلى للطفل الأول وحماية الطفل الثاني من أمراض التوحد والتقزم وسوء التحصيل المدرسي، والخطر المحدق بالطفل، والذي يتضاعف في حالة عدم المباعدة أقل من ثلاث سنوات بين الحمل والآخر، كما أن المباعدة تمنح الأم فرصة المحافظة على صحتها وتنشئة أطفال أصحاء أقوياء، وتساهم في تحقيق الاستقرار الأسري، مؤكدة أهمية نقل الرسالة والمشورة الأسرية المتكاملة بطريقة تراعي خصوصية السيدات.

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن نائب الوزير أكدت أيضا أهمية متابعة عمل غرفة تنظيم الأسرة بالوحدة، ووجهت الفرق الطبية مقدمة الخدمة بضرورة التوعية باستخدام الوسيلة وتحديد مواعيد ثابتة للمتابعة، والرد على كافة الاستفسارات، وإيضاح كافة التغيرات التي قد تلاحظها السيدة عقب بدء استخدام الوسيلة، خاصة خلال الثلاثة أيام الأولى من الاستخدام.

ولفت إلى أن نائب الوزير قالت "إن منسق المبادرة الرئاسية الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية في كل محافظة سيتابع تطبيق المنهج العلمي المطبق في تقديم المشورة، لضمان وصول الرسائل السكانية والصحية للمنتفعات بشكل صحيح، وذلك من خلال التكامل بين غرفة المشورة الأسرية، وغرفة تنظيم الأسرة بكل وحدة رعاية أساسية، بما ينعكس إيجابيا على الخصائص السكانية، فضلا عن تصحيح المفاهيم الخاطئة حول وسائل تنظيم الأسرة وتأثيرها على صحة الأم".

وأشار المتحدث أن نائب الوزير شددت على أنه سيتم متابعة ما تم الاتفاق عليه خلال تفقدها للوحدة، لمتابعة تنفيذه عقب شهر من الآن، وأثره في توعية السيدات بأهمية استخدام الوسيلة والحد من أسباب الحمل غير المرغوب فيه، وخفض معدلات الخدمات غير الملباة.

وفي ذات السياق، شددت نائب الوزير أيضا على أهمية الالتزام بتطبيق إجراءات مكافحة العدوى داخل غرفة تنظيم الأسرة أثناء تركيب الوسائل، موجهة بضرورة الالتزام بالتعقيم المحكم للأدوات والطبيب، وتوفير المستلزمات المطلوبة للتعقيم، كما لفتت إلى ضرورة تفعيل دور الرائدات داخل المستشفيات في قسم النساء والتوليد، لضمان استخدام وسيلة تنظيم الأسرة عقب الولادة، وضرورة تحديث جهاز السونار المستخدم بالوحدة.