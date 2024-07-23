"البحوث الفلكية" يرد على توقعات الخبير الهولندي.. ماذا قال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

علق الدكتور صلاح الحديدي، أستاذ الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، على التوقعات التي قدمها الخبير الهولندي فرانك هوجربيتس، بشأن احتمال وقوع موجة تسونامي في منطقة البحر المتوسط، والتي أدت إلى إثارة حالة من القلق والتوتر لدى المواطنين.

وأوضح الحديدي في مداخلة لبرنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، بأن تصريحات الخبير الهولندي أدت إلى تزايد المخاوف في بعض المناطق، وخاصة بعد حدوث توقعاته الأخيرة بوقوع زلزال في البحر المتوسط.

وأشار الحديدي، إلى أن السلطات الحكومية تعمل على اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للحد من المخاطر المحتملة وحماية المواطنين وزوار المدن الساحلية مثل بورسعيد والإسكندرية وشرم الشيخ.

كما أكد أستاذ الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، على أهمية تلك الإجراءات في ضوء احتمالية وقوع زلازل كبيرة في المحيطات الواسعة، مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج بشكل كبير يشبه أمواج التسونامي المدمرة.