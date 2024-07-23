أخبار مصر

وزير الصحة: نقص الأطباء أمر مؤرق عالميًا خاصة بعد جائحة كورونا

0 نشر
0 تبليغ


محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:
قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، إن الوزارة تستهدف أن يكون العنصر البشري مؤهلًا ومرضيًا ويعمل بشكل يتيح له أن يتفرغ للعمل الإنساني الضخم الذي يقوم به، مستطردًا: "وإلا سنكون مقصرين".

وأضاف عبد الغفار خلال مقابلة مع الإعلامي أحمد الطاهري ببرنامج "كلام في السياسة"، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مشكلة الأطباء موجودة في أي مكان بالعالم وخاصة بعد جائحة ، ففي إنجلترا، هناك نقص شديد في الفريق الطبي.

وتابع: "مشكلة الأطباء أمر مؤرق، لأنه من الممكن أن يكون لديك أفضل خدمات صحية، من خلال الإمكانيات الإنشائية والتجهيزات، ولكن العنصر البشري فعّال وأساسي بصرف النظر عن البنية التحتية".

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا