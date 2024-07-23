وزير الصحة: نقص الأطباء أمر مؤرق عالميًا خاصة بعد جائحة كورونا



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، إن الوزارة تستهدف أن يكون العنصر البشري مؤهلًا ومرضيًا ويعمل بشكل يتيح له أن يتفرغ للعمل الإنساني الضخم الذي يقوم به، مستطردًا: "وإلا سنكون مقصرين".

وأضاف عبد الغفار خلال مقابلة مع الإعلامي أحمد الطاهري ببرنامج "كلام في السياسة"، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مشكلة الأطباء موجودة في أي مكان بالعالم وخاصة بعد جائحة كورونا، ففي إنجلترا، هناك نقص شديد في الفريق الطبي.

وتابع: "مشكلة الأطباء أمر مؤرق، لأنه من الممكن أن يكون لديك أفضل خدمات صحية، من خلال الإمكانيات الإنشائية والتجهيزات، ولكن العنصر البشري فعّال وأساسي بصرف النظر عن البنية التحتية".