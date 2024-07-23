أمطار غزيرة وانهيارات أرضية في إثيوبيا.. عباس شراقي يكشف الأسباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

أثار ارتفاع حصيلة انزلاق التربة في جنوب إثيوبيا إلى 229 قتيلا، وفق ما أعلنت السلطات المحلية، تساؤلات عن الأسباب وراء ذلك.

بدوره، قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن موسم الأمطار يبدأ في إثيوبيا من يونيو، في حين تزداد الأمطار الخفيفة بشدة في يوليو وأغسطس وسبتمبر.

وأوضح عبر حسابه على فيسبوك أنه حتى الآن فمعدل الأمطار أعلى من المتوسط في أماكن عديدة بإثيوبيا والسودان.

ولفت إلى أنه مع شدة الأمطار صباح الثلاثاء، حدثت انهيارات أرضية في منطقة جوفا (Gofa) جنوب غرب إثيوبيا بمنطقة الأخدود الإثيوبي (جزء من الأخدود الأفريقى الذى يمر باثيوبيا) حيث المناطق الجبلية والمكونة من عدة طبقات أرضية مائلة؛ بسبب النشاط الزلزالي مما يجعلها تتشرب كميات كبيرة من مياه الأمطار، وبالتالي يزداد وزنها ثم تنزلق مع الانحدار.

وأضاف: "يزيد من هذه الحركة إذا كانت الطبقات العليا أسفلها طبقة طينية تعمل في هذه الحالة كمادة غرينية تساعد على الانزلاقات".

وأوضح أن طبيعة هذه المنطقة جيولوجيا تختلف عن منطقة سد النهضة التي تفتقد الطبقات الرسوبية، ولكن بها صخور نارية ومتحولة عالية التحلل والتشققات، ويكثر بها الفيضانات وانجراف التربة والانهيارات الصخرية من تساقط الصخور، وتحتل إثيوبيا المرتبة الأولى عالميا فى انجراف التربة.

وقال إن الأمطار الحالية والتوقعات للشهرين القادمين تشير إلى ارتفاع معدل الأمطار على السودان وإثيوبيا، مضيفا: "على الأخوة في معظم أنحاء السودان عدا الشريط الشمالى على الحدود المصرية الاستعداد للسيول والفيضانات المتوقعة".

وحتى الآن، لقي 148 رجلا و81 امرأة حتفهم في الكارثة، وفق ما أفادت إدارة شؤون الاتصالات في منطقة غوفا.

وتقع منطقة غوفا الإدارية على بعد حوالي 450 كيلومترا عن العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وتبعد عنها فترة 10 ساعات بالسيارة.