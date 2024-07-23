طلب إحاطة بالبرلمان لإنهاء عمل المستشارين فوق 60 عامًا بالحكومة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أشاد النائب خالد طنطاوي، عضو مجلس النواب بقرار الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بإنهاء ندب من تخطوا سن 60 عاما، في إطار الحد من المستشارين وتمكين قيادات الصف الثاني والثالث بالوزارة.

وتساءل النائب: أين باقي الوزارات؟

وطالب "طنطاوي" في طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإصلاح الإداري، لتكليف جميع الوزراء والمحافظين ورؤساء الشركات القابضة والتابعة ومختلف المؤسسات والهيئات التنفيذية على مستوى الجمهورية باتخاذ قرارات مماثلة للقرار الذى اتخذه وزير التموين والتجارة الداخلية.

وشدد على أن قرار وزير التموين يؤكد أن هناك مجاملات خطيرة وفجة يقوم بها بعض الوزراء والمحافظين وغيرهم من القيادات التنفيذية للاستعانة بمن هم فوق الستين أو المد لقيادات بعد السنين وهو ما يضيع الفرصة أمام من يستحقون شغل هذه المناصب القيادية.

كما طالب النائب بتكليف جميع الوزراء والمحافظين بالحكومة الجديدة بحصر جميع المستشارين ومن هم فوق سن الستين والمبالغ التي يتقاضاها كل واحد منهم وإجمالي هذه المبالغ.

يذكر أن وزير التموين قام بإنهاء عمل بعض المستشارين ممن تم المد لهم في الخدمة منذ 5 سنوات بعد بلوغ سن الستين.

وقدر مصدر بوزارة التموين عدد القيادات والموظفين الذين تم انهاء التعاقد معهم بأكثر من 10 شخصيات.