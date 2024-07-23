شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة: لدينا توجه كبير لدعم دور القطاع الخاص فى منظومة الصحة والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، إن الاقتصاد العالمي إن لم يقر بدور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي بشكل عام، فإنه سيخطئ.

وأضاف خلال حوار خاص ببرنامج "كلام في السياسة"، مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن الدول التي تقدمت تبنت هذا الفكر، مواصلا: "في مصر، توجد بعض الآراء التي تقول إننا سنبيع المستشفيات أو نقوم بالخصخصة بمجرد أن نتحدث عن دور القطاع الخاص، ونسمع هذه المزايدات كثيرا، وهو ما يعبر عن تناقض كبير جدا".

وتابع وزير الصحة: "لدينا توجه كبير لدعم دور القطاع الخاص في منظومة الصحة، لذلك قدمنا حزما استثمارية للقطاع الخاص وتم اعتمادها من مجلس الوزراء، ووضعنا منظومة نقاط تحفيزية، فمن يبني مستشفى خلال سنتين سيحصل على مزايا مختلفة عن الجهة التي تبنيها خلال 3 سنوات، بالإضافة إلى أن القطاع الخاص لديه القدرة على الإدارة والتميز في الإدارة وذلك على مستوى العالم".