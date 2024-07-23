شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عين شمس تحتفل بختام مهرجان الأنشطة الطلابية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

تحت رعاية وبحضور الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، نظمت الجامعة فعاليات مهرجان ختام الأنشطة الطلابية للعام الجامعي 2023-2024. جاء ذلك بحضور عدد كبير من الرموز الفنية البارزة من خريجي جامعة عين شمس: المطرب القدير محمد ثروت، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان طارق الدسوقي، والفنانة نشوى مصطفى، والفنان على الهلباوى.

وفى كلمته أكد الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، اهتمام الجامعة ببناء الإنسان، حيث تضع الجامعة ملف بناء الإنسان وتشكيل شخصية الطالب على أجندة أولوياتها، وهو ما يأتى من خلال الأنشطة الطلابية وحرصها الجامعة على إدماج الطلاب فى النشاط الطلابي.

وأضاف رئيس جامعة عين شمس أن رؤية جامعة عين شمس تخريج الطالب المبدع المثقف، مضيفا: "نؤكد دائماً أن جامعة عين شمس ترعى الفن والثقافة"، موجها التحية لطلاب الجامعة وما يقدموه من مساهمات من شأنها رفع اسم الجامعة عالميا وليس محليا فقط.

وشهد الحفل عرض فيلم وثائقي عن حصاد الأنشطة الطلابية بجامعة عين شمس على مدار عام كامل، فضلا عن تكريم الطلاب الفائزين بالمراكز الأولى في مجالات التمثيل المسرحي والكورال والإنشاد الديني، كذلك تكريم الطلاب المتميزين من ذوي الهمم والطلاب الوافدين.

وتضمن فعاليات المهرجان عددا من الفقرات الفنية من كورال وعزف موسيقى لفريق منتخب الجامعة للموسيقى والكورال، بالإضافة إلى أوبريت تم إعداده خصيصا للمهرجان.



احتفال جامعة عين شمس



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