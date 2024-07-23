شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسى بذكرى ثورة يوليو المجيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف باسمه واسم وزارة الأوقاف وأئمتها وعلمائها والعاملين بها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة 1952م.

وأكد وزير الأوقاف في تهنئته للرئيس أن ثورة يوليو المجيدة ثورة العزة والكرامة والتحرر الوطنى، تلك الثورة التي قام بها الضباط الأحرار، واصطف خلفهم جموع الشعب المصري العظيم.

وجدد وزير الأوقاف العهد - بهذه المناسبة الوطنية العزيزة - بأن نكون جميعًا في وزارة الأوقاف جنودًا أوفياء لوطننا العظيم مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، داعيا الله (عز وجل) له بالحفظ والسداد والتوفيق، ولمصر وجيشها العظيم وشعبها الكريم بكل السداد والتقدم والازدهار.