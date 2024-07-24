شكرا لقرائتكم خبر عن عبير صلاح الدين.. فنانة حاربها محمد صبحى حتى أبعدها عن الوسط الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بالرغم من أن مسلسل يوميات ونيس الشهير الذي استمرعرضه سنوات طويلة وكان يقدم أمثلة رائعة للأسرة المصرية ويسلط الضوء على القضايا المهمة للعادات والتقاليد المصرية، إلا ان الفنان محمد صبحي الذي كان يجسد دور الأب "ونيس" والذي لا تخلو مشاهدة من توجيه النصائح كان سبباً في تدمير حياة احدى الفنانات ومحارباتها حتى ابتعادها عن الوسط الفني فقط لمجرد انها لم توافق على الاستمرار في مسلسله يوميات ونيس.

تعود القصة الى سبتمبر 2022، عندما خرجت الفنانة المصرية عبير صلاح الدين، التي اشتهرت بشخصية "عبلة" في مسلسل يوميات ونيس، في احدي البرامج التليفزيونية تتهم الفنان محمد صبحي بمحارباتها مما ادي الى ابتعادها عن الوسط الفني لعدة سنوات، حيث سافرت إلى كندا وأقامت هناك قبل أن تعود إلى مصر من جديد.



عبير صلاح الدين

وأوضحت عبير خلال لقاءها التليفزيوني آنذاك، أنها رفضت أن تستكمل تصوير مواسم مسلسل "يوميات ونيس" لشعورها بأنها لا تقدم جديداً، وهو ما دفع صبحي إلى محاربتها، قائلة: "من حقي كممثلة أن أرفض الدور إذا لم أشعر بأنني أقدم جديداً، فلن أحرق الشخصية بعد نجاحها، لأنني فنانة تحب فريق العمل والمصداقية عندي أهم شيء، من هنا حاربني محمد صبحي لأنني قلت لا. حارب نجوماً كثيرين، فلو لاحظنا سنجد تغييراً من أول جزء حتى السابع في المسلسل؛ بسبب أن من يقول له لا، يجعله طريداً في الموسم الجديد".