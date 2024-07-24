أمن القاهرة يكشف كواليس توقيف سيدة بقصر النيل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى بِشأن قيام الأجهزة الأمنية بالقبض على سيدة حال سيرها بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة دون وجه حق.

بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 14 الجارى تلاحظ للأجهزة الأمنية سير سيدة تبدو عليها مظاهر الاضطراب النفسي، فاتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية فى إطار الحرص على سلامتها.

وبالعرض على النيابة قررت عرضها على الجهات الطبية المعنية لتوقيع الكشف الطبى عليها لبيان ما إذا كانت تعانى من أمراض نفسية أو عصبية، وتم إيداعها بإحدى مسشفيات الصحة النفسية بالتنسيق مع الجهات المعنية المختصة.