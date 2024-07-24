تفاصيل العثور على جثة شاب داخل شقة بالمرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، علي جثة شاب متوفى داخل شقة بمنطقة المرج.

بإجراء الفحص المبدئي تبين أن الوفاة نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية، وعلى إثرها لفظ الشاب أنفاسه الأخيرة.

البداية بتلقي رئيس مباحث قسم شرطة المرج، بلاغا من أحد الأهالي، مفاده العثور على نجلهم متوفى داخل الشقة محل سكنه.

بالانتقال وتوقيع الكشف الطبي تبين عدم وجود شبهة جنائية حول الوفاة، وأن وفاته ناجمة عن تعرضه لهبوط حاد بالدورة الدموية أدى لتوقف عضلة القلب.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم.