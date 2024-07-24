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الأرصاد تعلن حالة الطقس على شواطئ البحر المتوسط

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الهيئة لم تصدر أي تحذيرات تتعلق باضطراب شواطئ البحر المتوسط.

وأضافت غانم، في مداخلة تلفزيونية، أن سرعة الرياح اليوم وغدًا على البحر المتوسط تتراوح بين 20 إلى 30 كم في الساعة، كما أن ارتفاع الأمواج لا يتجاوز 2 متر، والشواطئ كلها مؤهلة لجميع الأنشطة.

وتابعت: الهيئة لم تحذر من ارتفاع الأمواج نهائياً، وفي حدوث أي تغييرات سيتم الإعلان عنها فورا وإبلاغ الجهات المسؤولة.

وأشارت إلى أن ارتفاع الموج غدا في البحر المتوسط بين 1 إلى 1.5 متر.

وأوضحت أن إغلاق الشواطئ من مسؤولية المحافظات والجهات المسؤول عن الشواطئ وليس تخصص هيئة الأرصاد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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