الأرصاد تعلن حالة الطقس على شواطئ البحر المتوسط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الهيئة لم تصدر أي تحذيرات تتعلق باضطراب شواطئ البحر المتوسط.

وأضافت غانم، في مداخلة تلفزيونية، أن سرعة الرياح اليوم وغدًا على البحر المتوسط تتراوح بين 20 إلى 30 كم في الساعة، كما أن ارتفاع الأمواج لا يتجاوز 2 متر، والشواطئ كلها مؤهلة لجميع الأنشطة.

وتابعت: الهيئة لم تحذر من ارتفاع الأمواج نهائياً، وفي حدوث أي تغييرات سيتم الإعلان عنها فورا وإبلاغ الجهات المسؤولة.

وأشارت إلى أن ارتفاع الموج غدا في البحر المتوسط بين 1 إلى 1.5 متر.

وأوضحت أن إغلاق الشواطئ من مسؤولية المحافظات والجهات المسؤول عن الشواطئ وليس تخصص هيئة الأرصاد.