رئيس "القناة لتوزيع الكهرباء" يكرم مسؤولين سابقين وحاليين.. ويطالب بالعمل بـ"روح الفريق الواحد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ محمد صلاح:

حرص المهندس سامي أبو وردة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء، بتكريم المحاسب عزت إبراهيم رئيس القطاعات المالية والتجارية بالشركة سابقا، ورئيس القطاعات التجارية بشركة شمال القاهرة حالياً..

واستهل رئيس الشركة كلمته بتقديم الشكر للمحاسب عزت إبراهيم لما قدمه من أعمال ومجهود كبير أثناء عمله بالشركة، إذ ساهم في تحسن كافة مؤشرات الأداء، وكان دائما يعمل بكل جهد وإخلاص وتفاني مع العاملين المخلصين الأوفياء من أبناء الشركة.

واهدى رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة، درع الشركة لـ"إبراهيم".

وعلى هامش انعقاد المجلس، كرم رئيس الشركة المحاسب أحمد عبد الرحمن مدير عام التفتيش التجاري بالشركة القابضة وعضو لجنة المراجعة بشركة القناه لتوزيع الكهرباء والذي قدم اعتذارا عن عمله بلجنة المراجعة.

وحرص "أبو وردة" على الترحيب بالمحاسب ياسر حسين رئيس القطاعات التجارية بشركة القناه لتوزيع الكهرباء، قائلًا: "نعمل جميعا بروح الفريق الواحد ومطلوب مننا جميعا بذل المزيد من الجهد والعطاء وإنكار الذات من أجل الحفاظ على ما وصلت إليه الشركة بل نطالب ببذل المزيد من الجهد لتحسين مستوى مؤشرات الأداء وخاصة الفقد والتحصيل".