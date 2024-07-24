رئيس "عربية النواب": هناك إرادة سياسية لغلق ملف الحبس الاحتياطي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

ثمن النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، قرار الإفراج عن قائمة جديدة من المحبوسين احتياطيًا معرباً عن ثقته التامة فى أن تلك خطوة ستكون فى غاية الأهمية نحو إنهاء ملف الحبس الاحتياطي بشكل عام خاصة مع بدء جلسات الحوار الوطنى مناقشاته اليوم حول هذا الملف المهم.

وقال "أباظة" في بيان اليوم: إن هناك إرادة سياسية لغلق ملف الحبس الاحتياطي نهائياً مشيرًا إلى ضرورة الإسراع في وتيرة مناقشة ملف الحبس الاحتياطي في الحوار الوطني والخروج بتوصيات لتتمشى مع التعديلات التي يجريها مجلس النواب على قانون الإجراءات الجنائية.

وأشاد أباظة بتوجيهات المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بأن يتم عقد اجتماعات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خلال الإجازة البرلمانية لمناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية لتكون على رأس الأجندة معرباً عن ثقته التامة فى هذه التعديلات سيكون لها اثارها الإيجابية في تحقيق العدالة الناجزة مع توفير الضمانات اللازمة للمتقاضين.