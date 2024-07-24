"حقوق الإنسان" بالنواب تلتقي وزير الشئون النيابية لمناقشة تقرير مصر للمراجعة الدورية الشاملة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

استقبلت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسفير خالد البقلي مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان، وذلك للمناقشة والحوار حول تقرير مصر للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف التابع للأمم المتحدة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص اللجنة للمتابعة المستمرة مع الحكومة عن التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان، والحرص دائما على تقديم الدولة المصرية كافة التقارير الدولية في موعدها، وتثمن اللجنة حرص الحكومة على التشاور مع مجلس النواب ممثلا في لجنة حقوق الإنسان وأخذ توصيات اللجنة البرلمانية ضمن مسودة التقرير.

كما أكدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب على أن الخطوات الكبيرة التي اتخذت في مجال حقوق الإنسان سواء كانت في الحقوق المدنية والسياسية أو الاقتصادية والاجتماعية تؤكد أن اختيار تعزيز حقوق الإنسان هو اختيار وطني في المقام الأول، حرص عليه السيد الرئيس والحكومة واتضح ذلك بإطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأكدت اللجنة على أهمية مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي أنهت اللجنة الفرعية صياغته، حيث ستجري مناقشته في اللجنة الدستورية والتشريعية ولجنة حقوق الإنسان خلال الإجازة البرلمانية ليكون جاهزا للعرض على مجلس النواب بداية دور الانعقاد القادم، بما يضمن معالجة إشكاليات الحبس الاحتياطي ليبقى كما هو مراد منه أن يكون إجراء احترازيا لضمان سلامة التحقيقات وليس عقوبة فالأصل أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة منصفة، كما يجب التأكيد على مزيد من الضمانات لتحقيق هذا الغرض.

حضر الاجتماع الدكتور طارق رضوان رئيس اللجنة والنائبان أيمن أبو العلا ومحمد عبد العزيز وكيلا اللجنة، والنائب محمد تيسير مطر أمين سر اللجنة، وعدد كبير من السادة النواب والنائبات أعضاء اللجنة.