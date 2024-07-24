شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الأربعاء 24/7/2024 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأربعاء فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:29 ص

موعد صلاة الظهر 1:02 ص

موعد صلاة العصر 38: 4

موعد صلاة المغرب 7:55 م

موعد صلاة العشاء 9:23

الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:29 ص

موعد صلاة الظهر 1:06

موعد صلاة العصر 4:46

موعد صلاة المغرب 8:01 م

موعد صلاة العشاء 9:32 م.



مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:23

موعد صلاة الظهر 12:57 م

موعد صلاة العصر 4:35 م

موعد صلاة المغرب 7:52 م

موعد صلاة العشاء 9:21 م.



مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:24

وقت صلاة الظهر 12:49

موعد صلاة العصر 4:21 م

وقت صلاة المغرب 7:39 م

وقت صلاة العشاء 9:03 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:39 ص

موعد صلاة الظهر 12:55 ص

موعد صلاة العصر 21: 4

موعد صلاة المغرب 7:40 م

موعد صلاة العشاء 9:01