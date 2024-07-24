شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار بأحد خزانات النفط في ميناء الحديدة اليمنى واندلاع حرائق هائلة والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها عبر مراسلها، انفجار بأحد خزانات النفط في ميناء الحديدة اليمنى واندلاع حرائق هائلة.

وأشار إلى أن هناك مخاوف من اتساع النيران إلى خزان الغاز المتواجد قرب الحرائق بميناء الحديدة وفرق الدفاع المدنى تحاول السيطرة على الحريق.