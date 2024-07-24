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انفجار بأحد خزانات النفط في ميناء الحديدة اليمنى واندلاع حرائق هائلة

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القاهرة - سامية سيد - كتب أحمد عبد الرحمن

الأربعاء، 24 يوليو 2024 12:41 ص

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها عبر مراسلها، انفجار بأحد خزانات النفط في ميناء الحديدة اليمنى واندلاع حرائق هائلة.

وأشار إلى أن هناك مخاوف من اتساع النيران إلى خزان الغاز المتواجد قرب الحرائق بميناء الحديدة وفرق الدفاع المدنى تحاول السيطرة على الحريق.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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