شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: تشكيل لجنة فنية بمحافظة القاهرة لمتابعة قرارات منع قطع الأشجار والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أنه تم التنسيق مع محافظة القاهرة لتشكيل لجنة فنية تختص بوضع خطة متكاملة للتشجير فى المحافظة، واستصدار قرار بعدم قطع الأشجار أو التقليم الجائر لها دون الرجوع للجنة، ضمن التنسيق مع وزارة التنمية المحلية والزراعة فى ملف التشجير.

وأوضحت وزيرة البيئة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه تم طرح مجموعة من الأفكار البناءة فى التعامل مع الملف مع وزارتى التنمية المحلية والزراعة، وسبل متابعة ورعاية الأشجار التى تتم زراعتها، وتدريب عمال المحليات وتوعيتهم بكيفية التعامل مع الأشجار وتقليمها، حيث ستتم الاستعانة بالمهنيين لدى وزارة الزراعة لتنفيذ برامج تدريبية على مستوى المحافظات للعاملين بالمحليات، لمدة ثلاثة أشهر حول كيفية تقليم الأشجار، كما سيتم العمل على التوسع فى إنشاء المشاتل وفقا للإمكانيات المتاحة.