نشرة التوك شو| "البحوث الفلكية" يرد على توقعات الخبير الهولندي.. ووزير الصحة يعلق على نقص الأطباء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

تناولت برامج التوك شو، أمس الثلاثاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد الخليج 365 أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

تامر أمين: الشيبي كان عايز ينتقم.. واللي عمله مروان حمدي يعاقب عليه القانون

شن الإعلامي تامر أمين هجوما لاذعا على اللاعبين محمد الشيبي ومروان حمدي، بنادي بيراميدز، على خلفية الأحداث التي تلت مباراة فريقي الأهلي وبيراميدز أمس الإثنين.

وخلال برنامجه "آخر النهار" على شاشة قناة النهار، انتقد تامر أمين سلوك اللاعب محمد الشيبي خلال المباراة، قائلا إنه تعمد إيذاء لاعب الأهلي حسين الشحات بطريقة وحشية أشبه بالمصارعة وليس بكرة القدم.

وأضاف أمين، أن تصرف الشيبي يستحق الطرد المباشر وإيقاف لأكثر من مباراة جزاء له على خشونته المتعمدة، معقبًا: "مش عايز أبقي قاسي على الشيبي رغم أنه كان قاسي على الشحات لأنها كانت لعبه كونغ فو مش كرة دي لعبه حد عايز يبطل الشحات الكرة خالص".



أول تعليق من رئيس "ماسبيرو" على احتفال مصور التلفزيون بفوز الأهلي على بيراميدز

علقت الإعلامية نائلة فاروق، رئيس الإذاعة والتلفزيون، على واقعة احتفال مصور التلفزيون المصري بفوز فريق الأهلي خلال المباراة التي جمعته بفريق بيراميدز أمس الإثنين.

وخلال مداخلتها الهاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" على قناة الحدث اليوم، أكدت فاروق تمسك التلفزيون المصري بالقواعد المهنية والأخلاقية التي تنظم العمل الإعلامي، والابتعاد عن التعصب والتحيز لأي طرف على حساب الآخر.

وأعربت فاروق، عن استيائها من تصرفات المصور خلال اللقاء الرياضي، مؤكدة أنها تمثل خروجا عن القواعد والأخلاقيات المتبعة في التلفزيون المصري.

وأضافت بأن هذا السلوك لا يتماشى مع مبادئ المبنى الذي يسعى دوما للحفاظ على الحيادية والشفافية أثناء تغطية الأحداث الرياضية وإيصال المحتوى للمشاهد بكل صدق ونزاهة.

استشاري تغذية علاجية: 80% من هرمون النمو لدى الأطفال يُفرز خلال هذا الوقت

قالت الدكتورة ندى بهاء، استشاري التغذية العلاجية، إنه يوجد 3 هرمونات مسئولة عن النمو لدى الأطفال، وهي هرمونات النمو والغدة والبلوغ، مؤكدة أهمية النوم العميق مبكرًا.

وأضافت استشاري التغذية العلاجية، اليوم الثلاثاء، خلال لقاء ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المُذاع عبر قناة dmc، أن 80% من هرمون النمو يُفرز خلال فترة النوم، والتغذية السليمة تؤثر على النمو لدى الأطفال بشكل كبير للغاية، إضافة إلى النوع، فالولد يكون أطول من البنت، لافتة إلى أن الرياضة لها تأثير إيجابي على نمو الشخص وزيادة طوله.

وأوضحت، أن الجلوس بشكل صحيح، بحيث يكون الظهر مفرودًا، فضلا عن اللعب خارج المنزل لمد الجسم بفيتامين D من العادات التي تساعد على نمو وزيادة طول الأطفال بصورة صحيحة.

وزير الصحة: نستهدف استفادة 85% من المصريين بالتأمين الصحي خلال 3 سنوات

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، وضع خطة طموحة حتى تصل التغطية الصحية الشاملة لنحو 85% من سكان مصر خلال السنوات الثلاث سنوات المقبلة، في خطوة تعكس سعي الحكومة لتحسين الخدمات الصحية ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين.

وأوضح عبد الغفار، في حواره مع برنامج "كلام في السياسة" على قناة "إكسترا نيوز"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد الطاهري، أن نظام التأمين الصحي المعمول به في مصر منذ عام 1964 يغطي فئات معينة ومحددة من المواطنين، كالعاملين بالقطاع الحكومي والطلاب حتى سن الدراسة الجامعية، ولكنه لا يشمل أفراد أسرهم.

وأكد عبدالغفار أنه مع الخطط الجديدة، تهدف الوزارة شمول أعداد إضافية من المواطنين لتصل إلى 85% من مجموع سكان مصر الذين يقدر عددهم بحوالي 106 مليون نسمة.

وزير الصحة: نجاح الدول مرهون بالرقمنة.. ونمتلك 90 تطبيقا إلكترونيا بكل المجالات

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أهمية عصر البيانات والمعلومات في اتخاذ القرارات وصياغة السياسات وتخطيط الاستراتيجيات،

أوضح عبد الغفار، في حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري، ببرنامج "كلام في السياسة" على قناة "إكسترا نيوز"، أن الدول التي تنجح في توظيف قدراتها في تحليل البيانات واستقراء المعلومات والتوسع في الرقمنة تحتل موقع الصدارة والريادة في مجالات التقدم والتطور، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك 90 تطبيقا إلكترونيا بكل المجالات.

كما أشار الوزير، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي دشن مؤخراً مركزاً ضخماً لتجميع المعلومات والبيانات، يستخدم تقنيات الحوسبة السحابية ويمتلك طاقة تخزينية ضخمة، مما يجعله الأحدث والأكثر تقدماً عالمياً، لافتًا إلى أن هذا المركز يتفرد بقدرته الفائقة على معالجة وتحليل كميات هائلة من المعلومات في وقت قصير وبكفاءة عالية وهو ما يضمن رسم صورة واضحة عن الوضع الطبي الراهن ومساعدة متخذي القرار في وضع الخطط والاستراتيجيات المستقبلية للقطاع الصحي.

وزير الصحة: نقص الأطباء أمر مؤرق عالميًا خاصة بعد جائحة كورونا

قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، إن الوزارة تستهدف أن يكون العنصر البشري مؤهلًا ومرضيًا ويعمل بشكل يتيح له أن يتفرغ للعمل الإنساني الضخم الذي يقوم به، مستطردًا: "وإلا سنكون مقصرين".

وأضاف عبد الغفار خلال مقابلة مع الإعلامي أحمد الطاهري ببرنامج "كلام في السياسة"، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مشكلة الأطباء موجودة في أي مكان بالعالم وخاصة بعد جائحة كورونا، ففي إنجلترا، هناك نقص شديد في الفريق الطبي.

وتابع: "مشكلة الأطباء أمر مؤرق، لأنه من الممكن أن يكون لديك أفضل خدمات صحية، من خلال الإمكانيات الإنشائية والتجهيزات، ولكن العنصر البشري فعّال وأساسي بصرف النظر عن البنية التحتية".

"البحوث الفلكية" يرد على توقعات الخبير الهولندي.. ماذا قال؟

علق الدكتور صلاح الحديدي، أستاذ الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، على التوقعات التي قدمها الخبير الهولندي فرانك هوجربيتس، بشأن احتمال وقوع موجة تسونامي في منطقة البحر المتوسط، والتي أدت إلى إثارة حالة من القلق والتوتر لدى المواطنين.

وأوضح الحديدي في مداخلة لبرنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، بأن تصريحات الخبير الهولندي أدت إلى تزايد المخاوف في بعض المناطق، وخاصة بعد حدوث توقعاته الأخيرة بوقوع زلزال في البحر المتوسط.

وأشار الحديدي، إلى أن السلطات الحكومية تعمل على اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للحد من المخاطر المحتملة وحماية المواطنين وزوار المدن الساحلية مثل بورسعيد والإسكندرية وشرم الشيخ.