استئناف 7 متهمين في قضية "منتجع الشيطان" على حبسهم.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنح مستأنف مركز امبابة، اليوم الأربعاء، استئناف المتهمين في قضية "منتجع الشيطان" على حبسهم عام ووضعهم عام آخر تحت المراقبة.

وعاقبت محكمة جنح مركز إمبابة 7 متهمين في قضية منتجع الشيطان، بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ ووضعهم سنة مماثلة تحت المراقبة، كما قضت بتغريم كل منهم 100 جنيه عن كل تهمة.

وكانت القضية رقم 8646 لسنة 2024 جنح مركز إمبابة رصدت تفاصيل الجريمة بعدما قررت النيابة العامة إحالة 7 متهمين إلى محكمة الجنح وهم صاحب الفيلا وزوج ابنته وسمسار ومؤجر الفيلا و2 متعهدين حفلات والمتهم السابع هو شاب من المشاركين في حفل الفجور.

وتضمن أمر الإحالة الصادر من نيابة مركز إمبابة الجزئية أن المتهمين من الأول إلى السادس أعانوا وساعدوا وسهلوا ممارسة الفجور مع علمهم بذلك وعلى النحو الوارد بالتحقيقات، وأن المتهمين من الأول إلى الرابع قدموا منزل المتهم الاول كمكان يدار به أعمال الفجور "ممارسة الشذوذ" مع علمهم بذلك وعلى النحو الوارد بالتحقيقات.

أما المتهم السابع اتهمته النيابة بأنه اعتاد على ممارسة الفجور "الشذوذ" مع الذكور بدون تمييز عن طريق تحريضهم للقيام بذلك الأمر، وأرفقت النيابة تفريغا لمحتوى هاتف المتهم السابع الذي تضمن مقاطع فيديو فاضحة وصورا خادشة له اثناء ارتدائه ملابس نسائية ومحادثات خادشة بينه وبين أصدقائه الرجال تؤكد الاتهام الموجه اليه.