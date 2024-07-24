شكرا لقرائتكم خبر عن توصيات هامة من الزراعة لمحصول نخيل البلح خلال يوليو والان مع تفاصيل الخبر

‫ أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية لمحصول نخيل البلح خلال شهر يوليو، تمثلت فى الآتي:



1-استكمال عملية التقويس .

2- تقليم السعف الجاف والمتوسط الجفاف .

3- إجراء خف لبعض الثمار لتحسين جودتها وسرعة انضاجها ويتم الخف بازالة 10-15% من عدد الشماريخ من وسط السباطة في المناطق الباردة أو تقصير 10-15% من طول الشماريخ من طرف السباطة .

4- تكييس العذوق بالأكياس المشبكة .

5-جني الثمار المبكرة .

6-الاستمرار برى الفسائل حديثة الزراعة ويفضل الرى الليلي للبساتين التي تعتمد على الري السطحي التقليدي أو الري بالتنقيط.

7- إضافة الدفعة الثالثة من السماد الآزوتي بمعدل 250 جم / ازوت / شجرة ثم الري بعد التسميد مباشرة نخيل

‎8- الابتعاد كليا عن رش الثمار بالمبيدات.