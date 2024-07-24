شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل إنتاج التمور فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

قال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى فى تصريحات صحفية له إن مصر تحتل المركز الأول عالمياً فى إنتاج التمور، حيث يتم إنشاء أكبر مزرعة للنخيل فى العالم بمنطقة توشكى.

وفى التقرير التالى نتعرف على التفاصيل:

1- انتاجها يتخطى 1.8 مليون طن سنوياً، و تشكل 13.5% من إنتاج الفاكهة المصرية بما قيمته 9.8 مليار جنيه مصري.



2- تمثل 18% من الإنتاج العالمى و24% من الإنتاج العربي، حيث تنتج الدول العربية 72% من تمور العالم.



3- ادخال عدد من الأصناف العربية، وتطوير العمليات الزراعية ومعاملات ما بعد الحصاد فضل كبير في زيادة إنتاجية النخلة بنسبة تعدت 25% في بعض الأصناف.



4- وصل متوسط إنتاجية النخلة 117 كيلو جرام، والذي يعد الأكبر على مستوى العالم.

5- من أهم أهداف قطاع النخيل والتمور في مصر الخمس سنوات المقبلة الوصول بتصدير التمر والبلح الطازج والمصنع المنتج بمصر إلى 250 مليون دولار سنوياً، والإعداد للوصول إلى 500 مليون دولار في خلال 10 أعوام، إلى جانب خفض نسبة الفاقد من التمور والبلح الطازج إلى 15% وتخفيض تكلفة إنتاج سلسلة التوريد بنسبة 20%.

