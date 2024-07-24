شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة النقل العام تتيح اشتراك ربع سنوى لاستخدام جميع وسائلها العادية والمكيفة والان مع تفاصيل الخبر

أتاحت هيئة النقل العام اشتراك ربع سنوي (3) شهور، لاستخدام جميع وسائلها العادية والمكيفة، وقيمة الاشتراك 1200 جنيه

ويتم الحصول على الاشتراكات من خلال مكاتب الاشتراكات بـ"العباسية - المظلات - العتبة - الدراسة - الجيزة - جامعة الأزهر"، وذلك بداية من 1 مارس القادم.

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وفى السياق، أكد اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، أن الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة وجه بتسهيل الحصول على اشتراكات كبار السن المجانية، لمن بلغ سن الـ70 عاما، والتى تمكنهم من ركوب كل خطوط الهيئة مجانا بموجب كارنيه مخصص لكبار السن.

وأضاف رئيس هيئة النقل العام أنه يتم السماح لكبار السن استخراج كارنيه الركوب أو تجديده، فى أى وقت من العام دون الانتظار لأول العام كما كان يحدث، مما يسهل الخدمة لكبار السن.