شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحصل على خدمات الرعاية الطبية المنزلية؟.. وزارة الصحة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان إنه يمكن الحصول على الخدمات الطبية المنزلية من خلال الرقم: 01553705492.

وأضافت وزارة الصحة والسكان: "تم تفعيل خدمة الزيارات المنزلية بمستشفى العلمين ويمكن التواصل وحجز الزيارة"، مشيرا إلى أن خدمة الزيارة المنزلية متوفرة على مدار الـ24 ساعة مثل جميع التخصصات الطبية "العلاج الطبيعي - الأشعة ‏التليفزيونية -‏ التحاليل الطبية - رسم القلب".

وتابعت وزارة الصحة والسكان: "بمجرد دخول منطقة الساحل الشمالى يتم إرسال رسالة نصية على التليفونات يمكن من خلالها تحديد الخدمات المتوفرة وآليات الحصول عليها".

وتشمل هذه الخدمات:

1- العلاج الطبيعي: يمكن للمعالج الطبيعى زيارة منزلك لتقديم خدمات العلاج الطبيعى، مما يساعد المرضى على تحسين حالتهم الصحية والحركة.

2- الأشعة التليفزيونية: تتيح الخدمة إجراء بعض أنواع الأشعة التليفزيونية فى منزلك مما يقلل من الحاجة إلى الذهاب إلى المستشفى لإجراء هذه الفحوصات.

3- التحاليل الطبية: يمكن سحب عينات الدم أو إجراء بعض التحاليل الطبية الأخرى فى منزلك مما يسهّل على المرضى الحصول على نتائج التحاليل بسرعة ودون الحاجة إلى زيارة المختبر.

4- رسم القلب: يمكن إجراء رسم القلب فى منزلك مما يساعد على تشخيص أى مشاكل فى القلب بشكل سريع ودقيق.